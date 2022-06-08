Британия одобрила! Из Бориса Джонсона в Киеве сделали круассан

В Киевском кафе появился круассан в честь британского премьера / Фото: Коллаж: Сегодня

В столичном кафе начали продавать десерт в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По словам владельцев кафе, десерт посвящается "британским друзьям" с благодарностью за их военную поддержку.

"Созданный на основе английского яблочного пирога и очаровательной прически нашего любимца, десерт посвящается британским друзьям с благодарностью за их поддержку в войне против России. Тесто для круассанов, ванильный заварной крем, печеные яблоки, итальянское безе и последний штрих — шарик ванильного олдскульного мороженого",- описали десерт в Instagram владельцы кафе.

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Джонсон остается премьером еще на год

Депутаты британского парламента от Консервативной партии по результатам тайного голосования не смогли объявить вотум недоверия премьеру Борису Джонсону. На Банковой очень счастливы тем фактом, что лидер Консервативной партии Великобритании остался главой правительства.

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Отметим, что в Великобритании уже не первый месяц говорили о недоверии премьер-министру Борису Джонсону из-за нашумевшей истории о вечеринках во время коронавирусных ограничений в стране. Еще на этапе подготовки такого голосования эксперты не верили в возможную отставку премьера.