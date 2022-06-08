Британія схвалила! З Бориса Джонсона у Києві зробили круасан

У Київському кафе з'явився круасан на честь британського прем'єра / Фото: Колаж: Сьогодні

У столичному кафе почали продавати десерт на честь прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. За словами власників кафе, десерт присвячується "британським друзям" із вдячністю за їх військову підтримку.

"Створений на основі англійського яблучного пирога і чарівної зачіски нашого улюбленця, десерт присвячується британським друзям з вдячністю за їх підтримку у війні проти Росії. Тісто для круасанів, ванільний заварний крем, печені яблука, італійське безе – описали десерт у Instagram власники кафе.

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Джонсон залишається прем'єром ще рік

Депутати британського парламенту від Консервативної партії за результатами таємного голосування не змогли оголосити вотум недовіри до прем'єра Бориса Джонсона. На Банковій дуже щасливі тим фактом, що лідер Консервативної партії Великої Британії залишився главою уряду.

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Зазначимо, що у Великій Британії вже не перший місяць говорили про недовіру прем'єр-міністру Борису Джонсону через нашумілу історію про вечірки під час коронавірусних обмежень у країні. Ще на етапі підготовки такого голосування експерти не вірили у можливу відставку прем’єра.