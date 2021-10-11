Будет дождь? Какая погода ждет киевлян в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какие погодные сюрпризы ждут киевлян / Фото: Коллаж: Сегодня
На этой неделе в Киеве будет прохладная и местами дождливая погода. Однако температура в эти дни еще сильно не упадет.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В понедельник, 11 октября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем максимальная температура воздуха составит 14 градусов тепла, а ночью – 2 градуса. Днем ветер будет юго-восточный – 5-10 метров в секунду.
Во вторник, 12 октября, без осадков. Ночью немного потеплеет, температура воздуха составит днем 14 градусов. Ночью температура воздуха опустится до 5 градусов.
Погода в октябре: когда ждать снега и заморозков
В среду, 13 октября, передают дождь. Похолодает до 11 градусов, днем ожидаются осадки. В темное время суток температура воздуха составит максимум 5 градусов тепла.
Какой будет погода в Украине в октябре?
Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.
Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.
Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.
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