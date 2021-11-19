Будет ли полный локдаун в Киеве? Кличко ответил

Коронавирус в Украине распространяется. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшее время в столице не планируют вводить полный локдаун. По его словам, на сегодняшний день ситуация с коронавирусом выровнялась.

Об этом Кличко сообщил в интервью изданию "Цензор.нет".

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В Киеве налаживается ситуация с COVID-19

Как рассказал мэр, на сегодняшний день в столице ситуация с коронавирусом выровнялась. Учитывая динамику снижения количества госпитализаций и процента загруженности коек с кислородом в медучреждениях Киева, комиссия по ЧС города уже приняла решение о возвращении за парты учащихся всех классов столичных школ.

"Очную учебу возобновят с понедельника, 22 ноября. Такое решение было принято, опираясь на рекомендации специалистов – медиков, вирусологов", – отметил городской голова.

Кличко подчеркнул: поэтому о введении полного локдауна в Киеве пока речь не идет. При этом власти наблюдают за ситуацией и оперативно на нее реагируют.

Ситуация с распространением вируса – сложная

Кличко также обратился к жителям столицы и подчеркнул, что ситуация с распространением вируса – сложная. И показатели заболеваемости по Украине, к сожалению, до сих пор высокие. Многие регионы, и Киев, в частности, остаются в красной зоне.

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"Поэтому мы должны быть осторожными, сознательными и соблюдать ключевые противоэпидемические правила. Ибо сегодня главное – сохранить здоровье и жизнь людей. Не допустить резкого всплеска заболевания и соответственно – коллапса медицинской системы" – подытожил мэр столицы.

Все больше областей попадает в красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня

Статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на утро 19 ноября в Киеве зафиксировано 1782 новых случая коронавируса за сутки. Это на 299 случаев больше, чем 18 ноября (1483 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 285 662 случая COVID-19.

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С начала эпидемии в Киеве:

выздоровело 243 435 человек (1049 за сутки)

умерло 7096 человек (41 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 166 538 случаев COVID-19 (945 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровело 143 580 человек (882 за сутки)

умерло 3888 человек (45 за сутки)

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