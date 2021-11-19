Антирекорд заболевших за сутки: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

По состоянию на 19 ноября в Киеве замечено большое количество заболевших коронавирусом. Уже с 22 ноября школьники столицы должны вернуться за парты, но красная зона продолжается.
Подробнее о ситуации с COVID-19 в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в Киеве
По состоянию на утро 19 ноября в Киеве зафиксировано 1782 новых случая коронавируса за сутки. Это на 299 случаев больше, чем 18 ноября (1483 случая коронавируса).
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Всего в столице подтверждено 285 662 случая COVID-19.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 243 435 человек (1049 за сутки)
- умерли 7 096 человек (41 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 166 538 случаев COVID-19 (945 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 143 580 человек (882 за сутки)
- умерли 3 888 человек (45 за сутки)
Бывший мэр Киева заболел COVID-19
У бывшего мэра Киева Александра Омельченко подтвердили заражение коронавирусом. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Леонид Емец.
"Только что мэр Виталий Кличко сообщил, что у Александра Александровича ковид. Он находится в больнице, и все непросто", – написал он.
В Киеве продолжают подделывать COVID-сертификаты
В Киеве разоблачили незаконную деятельность мужчины, который производил и продавал поддельные COVID-сертификаты.
32-летний мужчина искал "клиентов" через соцсети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации.
Известно, что в этом ему помогала семейный врач, которая вносила недостоверную информацию в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавала COVID-сертификат.
Установлено, что "клиенты" платили за "услугу" 4 000 грн и получали поддельные сертификаты по почте.
Сейчас правоохранители готовят злоумышленникам сообщение о подозрениях. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
В Киеве фейковые сертификаты вакцинации вводились в "Дію"
Сначала в электронную медицинскую систему "HELSI" вносились ложные сведения о прохождении гражданами вакцинации против коронавируса. После этого COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дія".
Организовал изготовление и продажу поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19, а также отрицательных ПЦР-тестов гражданин Болгарии.
В противозаконный бизнес он приобщил своих знакомых и столичного врача. Чтобы не прививаться, люди готовы были платить 450 долларов за фейковый сертификат, который, впрочем, отражался в "Дії".
Когда Киев выйдет из красной зоны?
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на сегодняшний день в Киеве показатели коронавируса не говорят о стабилизации. Даты выведения столицы из красной зоны пока нет.
Об этом Кузин сообщил в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня".
По его словам, когда мы говорим о красном уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не свидетельствуют о стабилизации.
"В среднем стабилизация происходит спустя 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидопасности в столице", – отметил главный санитарный врач Украины.
Он добавил, что пока неизвестно, когда столица выйдет из красной карантинной зоны.
"Даты нет, мы видим, что существенной стабилизации показателей заболеваемости тоже нет", – подчеркнул Кузин.
Ограничения в столице
С 1 ноября Киев попал в "красную зону" адаптивного карантина. Что это означает?
- Заведения бизнеса (кафе, ТРЦ, спортзалы и т. д.), ЦПАУ и другие организации могут работать при условии полной вакцинации персонала. Посещать такие места могут только вакцинированные люди и те, кто имеет действующий негативный ПЦР-тест.
- Учебный процесс в школах ведется в дистанционном режиме для учеников 1-11 классов до улучшения эпидситуации.
- Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
- Детские сады работают при условии 100%-ной вакцинации персонала.
- Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
Когда ослабят карантин?
По словам мэра города Виталия Кличко, это произойдет как только динамика заболеваемости в Киеве начнет уменьшаться.
Киевские школьники возвращаются за парты
В Киеве с 22 ноября возобновят обучение в очном формате во всех школах. За парты вернутся ученики всех классов.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов", - написал он.
Отметим, ранее городской голова заявлял, что в столице дети стали больше болеть COVID-19 в сложной форме. Однако на сегодняшний день можно видеть, что суточная заболеваемость среди школьников снизилась из-за того, что ребята учатся дистанционно и не контактируют.