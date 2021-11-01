Бургер только с прививкой? McDonald's ограничил доступ к ресторанам

В McDonald's теперь пускают только с COVID-сертификатом / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев перешел в красную зону карантина из-за ситуации с коронавирусом. Запрещается работа заведений общепита, но ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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В самый посещаемый до недавнего времени McDonald's Украины (возле центрального ЖД вокзала Киева) пускают либо с сертификатом, либо с ПЦР- тестом, либо со справкой о выздоровлении.

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Макдональдс на центральном автовокзале работает на выносе. Зайти поесть нельзя. Но и документы не нужны.

Очередь в заведение небольшая, люди ждут свои заказы / Фото: Сегодня

Список новых ограничений в столице

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. С 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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