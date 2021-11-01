Локдаун, перший день. Як Київ живе з новими правилами – онлайн (оновлюється)

З 1 листопада столиця увійшла до "червону зону" карантину. Тепер ходити до кафе, ТЦ, спортзалів та користуватися громадським транспортом зможуть лише вакциновані.
7:43: Посадка у тролейбуси. Поки що люди заходять без проблем. Інтервал руху нормальний.
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6:11: На пересадочній станції Майдан Незалежності наразі також ніхто не перевіряв документів.
5:40: Біля станції метро Вокзальна до її відкриття традиційно утворилася черга, але зайшли усі охочі.
Список нових обмежень у столиці
- Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
- З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
- Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
- Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.
- Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.
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