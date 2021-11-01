Локдаун, перший день. Як Київ живе з новими правилами – онлайн (оновлюється)

Ситуація з поширенням коронавірусу у столиці стрімко погіршується

Транспорт у столиці працює у звичайному режимі, але з умовами / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 листопада столиця увійшла до "червону зону" карантину. Тепер ходити до кафе, ТЦ, спортзалів та користуватися громадським транспортом зможуть лише вакциновані.

7:43: Посадка у тролейбуси. Поки що люди заходять без проблем. Інтервал руху нормальний.

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6:11: На пересадочній станції Майдан Незалежності наразі також ніхто не перевіряв документів.

5:40: Біля станції метро Вокзальна до її відкриття традиційно утворилася черга, але зайшли усі охочі.

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Біля станції метро "Вокзальна" до її відкриття традиційно утворилася черга, але зайшли усі охочі / Фото: Сьогодні

Список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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