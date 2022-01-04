"Был Киев зеленый, стал бетонный". В центре столицы массово рубят деревья (фото)

В Киеве "оголили" склон Черепановой горы / Фото: Коллаж: Сегодня
В центре столицы повалили все деревья на юго-западном склоне Черепановой горы. В Сети обсуждают, для чего зачистили место, где раньше отдыхало много людей.
Фото с места опубликовал житель Киева Кирилл Степанец.
Степанец отметил, что раньше на этом месте отдыхали местные жители.
"Просто уже нет слов. Когда мне было шесть лет, родители отвели на теннис. Мы занимались в прекрасном, уютном лесопарке прямо в центре города! Старожилы Печерскую вспоминают, как здесь бегали белочки, как гудело птичье царство", – написал он.
Как отреагировали в Сети?
В соцсетях жители Киева интересуются, вызывали ли на место полицию. Люди предполагают, что территорию зачистили для новых построек.
- Где это происходит?! Полицию вызвали?
- Знаю, что участок в частной собственности, а значит фактически что хочет, то и делает. К сожалению. Допускаю, что будет очередной БЦ, а возможно и гостиница.
- Киев был самой зеленой столицей мира, а сейчас одни стройки, ТРЦ, заправки, стоянки и грязь.
- Кто не знает, вся территория за Олимпийским, зеленая зона, будет застраиваться вплотную под капонир, это первые "звоночки" готовят под весну.
- Жилое здание будет. Строит Лота МНВ, и земля это их давно.
- Был Киев зеленый, стал бетонный!
- Открытый бандитизм средь бела дня. Требуйте документы и разрешения. Нет документов – вызывайте полицию.