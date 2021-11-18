Бывший мэр Киева заболел COVID-19. Он в тяжелом состоянии

У Александра Омельченко подтвердили коронавирус / Фото: Коллаж: Сегодня

У бывшего мэра Киева Александра Омельченко подтвердили заражение коронавирусом. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил Леонид Емец в Facebook.

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"Только что мэр Виталий Кличко сообщил, что у Александра Александровича ковид. Он находится в больнице, и все непросто", – написал он.

Что известно об Омельченко?

Родился в селе Зозыв Липовецкого района Винницкой области.

В 1959 году окончил Киевский строительный техникум. В 1974-м – Киевский инженерно-строительный институт, в 1978-м – Киевский институт народного хозяйства. Кандидат технических наук.

С августа 1996 года – председатель Киевской городской государственной администрации. С мая 1999 по апрель 2006 года – мэр Киева и президент Ассоциации городов Украины.

и президент Ассоциации городов Украины. 2007—2012 гг. — народный депутат Украины VI созыва, прошел в парламент по списку блока "Наша Украина — Народная самооборона".

25 ноября 2009 года — на авто Mitsubishi Pajero сбил насмерть 48-летнего мужчину на пешеходном переходе. Его оправдала прокуратура.

О деятельности Александра Омельченко говорят очень неоднозначно. За время его пребывания на должности мэра открыли 8 станций метро, по всему городу установили бюветы артезианской воды, восстановлены древние храмы. Но в то же время сокращалась сеть общественного транспорта, закрывались маршруты, ликвидировались линии. Активно развивались маршрутные такси.