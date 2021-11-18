Колишній мер Києва захворів на COVID-19. Він у тяжкому стані

У Олександра Омельченка підтвердили коронавірус / Фото: Колаж: Сьогодні

У колишнього мера Києва Олександра Омельченка підтвердили зараження коронавірусом. Наразі він перебуває у важкому стані.

Про це повідомив Леонід Ємець у Facebook.

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"Щойно мер Віталій Кличко повідомив, що у Олександра Олександровича ковід. Він перебуває у лікарні і все непросто", – написав він.

Що відомо про Омельченка?

Народився у селі Зозив Липовецького району Вінницької області.

1959 року закінчив Київський будівельний технікум. 1974-го – Київський інженерно-будівельний інститут, 1978-го – Київський інститут народного господарства. Кандидат технічних наук.

З серпня 1996 року – голова Київської міської державної адміністрації. З травня 1999 по квітень 2006 року – мер Києва та президент Асоціації міст України.

та президент Асоціації міст України. 2007-2012 рр. – народний депутат України VI скликання, пройшов до парламенту за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

25 листопада 2009 року – на авто Mitsubishi Pajero збив на смерть 48-річного чоловіка на пішохідному переході. Його виправдала прокуратура.

Про діяльність Олександра Омельченка говорять дуже неоднозначно. За його перебування на посаді мера відкрили 8 станцій метро, по всьому місту встановили бювети артезіанської води, відновлено стародавні храми. Але водночас скорочувалася мережа громадського транспорту, закривалися маршрути, ліквідовувалися лінії. Активно розвивалися маршрутні таксі.