Цена на метро может вырасти до 22 гривен: как сэкономить на проезде

Проезд в столичном транспорте не будут поднимать до конца отопительного сезона / Коллаж "Сегодня"

В Киеве может резко подорожать проезд на метро до 22 гривен. Люди активно обсуждают возможное подорожание проезда, которое должно было произойти с 1 января 2022 года. Пока этот вопрос отложили.

Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, почему проезд в метро может подорожать и как экономить, чтобы не платить такую сумму за одну поездку.

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Почему может подорожать проезд

В КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда, чтобы обеспечить стабильную работу транспорта и безопасную перевозку пассажиров.

Одна поездка в метро будет стоить 22 гривны, если приобрести разовый билет.

Когда произойдут изменения

Тему подорожания проезда городские власти еще не поднимали в этом году, даже не обсуждали на заседаниях в мэрии.

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"Как заявлял ранее городской голова Киева, стоимость проезда в столичном транспорте не будут поднимать до конца отопительного сезона", – пояснили сайту "Сегодня" в КГГА.

Как известно, отопительный сезон завершается в средине апреля. То есть, как минимум четыре месяца киевское метро будет работать по действующим тарифам.

Как сэкономить на проезде

Чтобы не платить полную сумму за одну поездку, можно оформить карточку киевлянина. Ее можно использовать как проездной, пополнять и оплачивать поездки.

Льготники могут ездить с картой киевлянина вообще бесплатно.

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Для чего еще нужна карта:

возможность верификации по Bank ID для получения онлайн-административных услуг;

для получения онлайн-административных услуг; доступ к электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина". Например, запись ребенка в очередь в детсад, оплата коммуналки, возможность проголосовать за петиции и публичный бюджет;

за петиции и публичный бюджет; с картой можно получить скидки в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Уэст лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах 3-7%), а также социальный хлеб в "Киевхлебе";

в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Уэст лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах 3-7%), а также социальный хлеб в "Киевхлебе"; можно посещать зоопарк, заплатив до 50% стоимости билета.

Кто может получить карту

все киевляне, зарегистрированные в столице,

вынужденные переселенцы из зоны АТО,

все, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,

учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родители (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.

Как оформить карту киевлянина

Для получения карты нужно подать в банк заявление и следующие документы:

паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);

удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии);

справку о взятии на учет человека, перемещаемого с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО/ООС.

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