Центр Киева 11-12 июня перекроют: на каких улицах движение будет ограничено

Центр столицы перекроют 11-12 июня. Фото: ua.news
В Киеве 11-12 июня на Софийской площади пройдет национальный фестиваль "Французская весна в Украине". Движение в центре города будет ограничено.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Так, в связи с проведением фестиваля 11-12 июня с 16:00 до 23:00 предусмотрено ограничение движения транспорта на Софийской площади, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в Рыльском переулке.
"Также будут внесены изменения в движение общественного пассажирского транспорта, который курсирует по этим улицам, о чем будет сообщено дополнительно", – пишут в сообщении.
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Кроме этого, на этих улицах КП "Киевгорсвет" частично отключит наружное освещение с 7 по 12 июня с 20:00 до 23:00. Это нужно для проведения монументальной световой проекции "Я – мечта ...", созданной с использованием 3D-технологий.
Ранее мы писали, что на улице Милославской частично ограничат движение транспорта до 1 ноября.
Напомним, что правительство поддержало запрос Минздрава о сокращении расходов на ремонт дорог и передаче денег на борьбу с коронавирусом.
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