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Центр коммунального сервиса: чем полезен и какие услуги можно получить

Инна Собора
18 января, 15:58
Сервисные центры есть в каждом районе столицы, к тому же обратиться к специалистам можно онлайн или по телефону

Киевлянам предоставляют разъяснения по самым актуальным вопросам о жилищно-коммунальных услугах. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве работает Центр коммунального сервиса (ЦКС), который создан для обслуживания потребителей по всем вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг. Сервисные центры есть в каждом районе столицы.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что это за сервис и чем он полезен.

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Для чего создали ЦКС

Основная задача сервисных центров – предоставить профессиональные консультации киевлянам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Делать это обещают быстро и качественно, создавая минимальные очереди.

Какие услуги можно получить

Зарегистрировавшись на сайте ЦКС, можно оплачивать коммунальные услуги через онлайн-сервисы. Также во время обращений к специалистам киевлянам помогут решить наиболее актуальные вопросы.

Вопросы оплаты за жилищно-коммунальные услуги:

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  • отсутствие отражения оплаты за жилищно-коммунальные услуги, розыск платежа,
  • отсутствие скидки при оплате за жилищно-коммунальные услуги,
  • период возникновения и сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги,
  • консультация по путям урегулирования вопроса задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Вопрос о порядке начисления за жилищно-коммунальные услуги:

  • выдача дубликата счета на оплату жилищно-коммунальных услуг,
  • разъяснения по начислениям за жилищно-коммунальные услуги при пользовании льготой,
  • разъяснения по процедуре начислений при наличии квартирных счетчиков,
  • разъяснения по проведенным перерасчетам,
  • проведение сверки расчетов по оплате за потребленные услуги по водоснабжению и водоотводу согласно показаниям квартирных счетчиков,
  • информация о действующих тарифах.

Внесение изменений в реквизиты лицевого счета и порядок начисления за услуги:

  • смена общей площади квартиры,
  • смена владельца лицевого счета,
  • снятие начислений с услуги при установке квартирного счетчика,
  • снятие начислений и проведение перерасчетов при необходимости за период временного отсутствия одного или нескольких жителей,
  • принятие счетчика на абонентский учет,
  • снятие начислений с услуги при установлении квартирного счетчика и заключении прямого договора,
  • открытие лицевого счета,
  • распределение лицевого счета.

Предоставление справок:

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  • Справка об отсутствии задолженности,
  • Справка по пользованию льготой.

Юридические вопросы, связанные с урегулированием вопроса задолженности за жилищно-коммунальные услуги:

  • заключение договора о рассрочке задолженности (досудебное решение вопроса уплаты задолженности),
  • заключение договора рассрочки задолженности при наличии судебного дела, находящегося на стадии судебного разбирательства,
  • заключение договора рассрочки задолженности при наличии судебного приказа, решения суда, постановления об открытии исполнительного производства или аресте имущества.

Вопросы связаны с поверкой и взятием на абонентский учет приборов водоснабжения:

  • предоставление разъяснений относительно порядка установки и принятия на абонентский учет приборов учета воды,
  • принятие заявлений на первичную установку, поверку и замену квартирных устройств учета.

Дополнительные платные услуги:

  • Поверка, замена, установка счетчиков воды и тепла.
  • Прочие сантехнические услуги.

Как получить услуги:

Для этого нужно обратиться по телефону (044) 247-40-40, отправить онлайн-запрос или прийти лично в сервисный центр в вашем районе столицы.

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