Центр коммунального сервиса: чем полезен и какие услуги можно получить

Киевлянам предоставляют разъяснения по самым актуальным вопросам о жилищно-коммунальных услугах. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве работает Центр коммунального сервиса (ЦКС), который создан для обслуживания потребителей по всем вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг. Сервисные центры есть в каждом районе столицы.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что это за сервис и чем он полезен.

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Для чего создали ЦКС

Основная задача сервисных центров – предоставить профессиональные консультации киевлянам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Делать это обещают быстро и качественно, создавая минимальные очереди.

Какие услуги можно получить

Зарегистрировавшись на сайте ЦКС, можно оплачивать коммунальные услуги через онлайн-сервисы. Также во время обращений к специалистам киевлянам помогут решить наиболее актуальные вопросы.

Вопросы оплаты за жилищно-коммунальные услуги:

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отсутствие отражения оплаты за жилищно-коммунальные услуги, розыск платежа,

отсутствие скидки при оплате за жилищно-коммунальные услуги,

период возникновения и сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги,

консультация по путям урегулирования вопроса задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Вопрос о порядке начисления за жилищно-коммунальные услуги:

выдача дубликата счета на оплату жилищно-коммунальных услуг,

разъяснения по начислениям за жилищно-коммунальные услуги при пользовании льготой,

разъяснения по процедуре начислений при наличии квартирных счетчиков,

разъяснения по проведенным перерасчетам,

проведение сверки расчетов по оплате за потребленные услуги по водоснабжению и водоотводу согласно показаниям квартирных счетчиков,

информация о действующих тарифах.

Внесение изменений в реквизиты лицевого счета и порядок начисления за услуги:

смена общей площади квартиры,

смена владельца лицевого счета,

снятие начислений с услуги при установке квартирного счетчика,

снятие начислений и проведение перерасчетов при необходимости за период временного отсутствия одного или нескольких жителей,

принятие счетчика на абонентский учет,

снятие начислений с услуги при установлении квартирного счетчика и заключении прямого договора,

открытие лицевого счета,

распределение лицевого счета.

Предоставление справок:

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Справка об отсутствии задолженности,

Справка по пользованию льготой.

Юридические вопросы, связанные с урегулированием вопроса задолженности за жилищно-коммунальные услуги:

заключение договора о рассрочке задолженности (досудебное решение вопроса уплаты задолженности),

заключение договора рассрочки задолженности при наличии судебного дела, находящегося на стадии судебного разбирательства,

заключение договора рассрочки задолженности при наличии судебного приказа, решения суда, постановления об открытии исполнительного производства или аресте имущества.

Вопросы связаны с поверкой и взятием на абонентский учет приборов водоснабжения:

предоставление разъяснений относительно порядка установки и принятия на абонентский учет приборов учета воды,

принятие заявлений на первичную установку, поверку и замену квартирных устройств учета.

Дополнительные платные услуги:

Поверка, замена, установка счетчиков воды и тепла.

Прочие сантехнические услуги.

Как получить услуги:

Для этого нужно обратиться по телефону (044) 247-40-40, отправить онлайн-запрос или прийти лично в сервисный центр в вашем районе столицы.

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