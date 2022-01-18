Центр комунального сервісу: чим корисний і які послуги можна отримати

Киянам надають роз'яснення щодо найактуальніших питань про житлово-комунальні послуги. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві функціонує Центр комунального сервісу (ЦКС), який створений для обслуговування споживачів з усіх питань надання житлово-комунальних послуг. Сервісні центри є у кожному районі столиці.

Сайт "Сьогодні" розповідає, що це за сервіс та чим він корисний.

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Для чого створили ЦКС

Основна задача сервісних центрів – надати професійні консультації киянам з питань житлово-комунального господарства. Робити це обіцяють швидко та якісно, створюючи при цьому мінімальні черги.

Які послуги можна отримати

Зареєструвавшись на сайті ЦКС, можна оплачувати комунальні послуги через онлайн-сервіси. Також під час звернень до фахівців, киянам допомогуть вирішити найбільш актуальніші питання.

Питання оплати за житлово-комунальні послуги:

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відсутність відображення оплати за житлово-комунальні послуги, розшук платежу,

відсутність знижки при оплаті за житлово-комунальні послуги,

період виникнення та сума заборгованості за житлово-комунальні послуги,

консультація щодо шляхів врегулювання питання заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Питання щодо порядку нарахування за житлово-комунальні послуги:

видача дублікату рахунку на сплату житлово-комунальних послуг,

роз’яснення щодо нарахувань за житлово-комунальні послуги при користуванні пільгою,

роз’яснення щодо процедури нарахувань при наявності квартирних лічильників,

роз’яснення щодо проведених перерахунків,

проведення звірки розрахунків щодо оплати за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення згідно з показаннями квартирних лічильників,

інформація щодо діючих тарифів.

Внесення змін до реквізитів особового рахунку та порядку нарахування за послуги:

зміна загальної площі квартири,

зміна власника особового рахунку,

зняття нарахувань з послуги при встановленні квартирного лічильника,

зняття нарахувань та проведення перерахунків при необхідності за період тимчасової відсутності одного або декількох мешканців,

прийняття лічильника на абонентський облік,

зняття нарахувань із послуги при встановленні квартирного лічильника та укладанні прямого договору,

відкриття особового рахунку,

розподіл особового рахунку.

Надання довідок:

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Довідка про відсутність заборгованості,

Довідка щодо користування пільгою.

Юридичні питання, пов'язані із врегулюванням питання заборгованності за житлово-комунальні послуги:

укладання договору про розстрочення заборгованості (досудове вирішення питання сплати заборгованості),

укладання договору розстрочки заборгованості за наявності судової справи, яка перебуває на стадії судового розгляду,

укладання договору розстрочки заборгованості за наявності судового наказу, рішення суду, постанови про відкриття виконавчого провадження або арешту майна.

Питання пов'язані із повіркою та взяттям на абонентський облік приладів водопостачання:

надання роз'яснень щодо порядку встановлення та прийняття на абонентський облік приладів обліку води,

прийняття заяв на первинну установку, повірку та заміну квартирних приладів обліку.

Додаткові платні послуги:

Повірка, заміна, встановлення лічильників води та тепла,

Інші сантехнічні послуги.

Як отримати послуги:

Для цього потрібно звернутися за телефоном (044) 247-40-40, надіслати онлайн-запит або ж прийти особисто до сервісного центру у вашому районі столиці.

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