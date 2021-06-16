Человек-позитив. В Киеве кондуктор показывает пассажирам фокусы и читает стихи (видео)

Кондуктор работает восемь лет, и его очень хорошо знают регулярные пассажиры

Кондуктор показывает фокусы в автобусе пассажирам. Фото: коллаж "Сегодня"

В салоне одного из столичных автобусов заметили позитивного кондуктора, который показывал фокусы пассажирам, чтобы поднять им настроение. Как рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс" – это их самый знаменитый кондуктор – Вадим Римар.

Он продает талоны пассажирам на автобусных маршрутах №№ 55 и 118.

И делает это не просто и банально, а еще и сочиняет стихи и читает их для пассажиров:

"Приобретайте два талона, поддержите мост Патона!"

"Передаем по цепочке, а не оттаптываем носочки!"

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"Все будет шито-крыто и не будет никакого гриппа"

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На этих маршрутах кондуктор работает восемь лет и его очень хорошо знают регулярные пассажиры. У популярного кондуктора есть и другие "фишки" – компостер в форме клевера и фокусы с монетами для пассажиров.

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