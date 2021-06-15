Українська
$ 27
32,71
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Скандал в Киеве: пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая (видео)

15 июня 2021 21:15

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Мужчина находился в общественном транспорте без маски

Пассажир, которого высадили из трамвая. Фото: скрин

Пассажир, которого высадили из трамвая. Фото: скрин

В Киеве сегодня разбирались из-за ящика с клубникой в 28-м трамвае. Трамвай остановился, и пассажира высадили вместе с ягодами.

"Согласно правилам пользования городским электротранспортом, "пассажирам запрещается проезжать в загрязненной одежде и провозить багаж, загрязняющий одежду пассажиров, обшивку салона и сиденья. Поэтому пассажир не прав", – рассказали нам в "Киевпастрансе".

Реклама

"Я вызываю полицию", – кричит водитель трамвая на видео.

Пассажир был к тому же и без медицинской маски в общественном транспорте.

Ранее мы писали, что бывшего нардепа высадили из такси из-за маски.

Реклама

А месяцем ранее во Львове молодой парень избил пожилого мужчину из-за замечания об отсутствии маски.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)
Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)Происшествия
"Оно само": на сайте Нацполиции девушек подписали неподобающим словом (фото)Происшествия
Попала под трамвай из-за телефона. Новые подробности ЧП в Киеве (обновлено)
Попала под трамвай из-за телефона. Новые подробности ЧП в Киеве (обновлено)Происшествия
Конфликт с родителями: под Киевом пропали две несовершеннолетние девушки (обновлено)
Конфликт с родителями: под Киевом пропали две несовершеннолетние девушки (обновлено)Происшествия
Под Офисом президента собрались тысячи верующих: что требуют (фото, видео)
Под Офисом президента собрались тысячи верующих: что требуют (фото, видео)Происшествия
Под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик – семья попала в ДТП (фото)
Под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик – семья попала в ДТП (фото)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять