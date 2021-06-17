Черный дым над Глушкова: в Киеве горел Ледовый стадион (видео)

Спасатели рассказали "Сегодня", из-за чего произошло возгорание и есть ли пострадавшие

Пожар на Ледовом стадионе в Киеве / скрин видео

В Киеве вечером в четверг начался пожар на заброшенном Ледовом стадионе на проспекте Глушкова, из здания шел черный дым.

Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в Главном управлении ГСЧС Киева, в здании Ледового стадиона загорелись мусон и пластик, но на данный момент возгорание уже ликвидировано.

Жертв и пострадавших нет.

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Речь о крытой спортивной арене, которую начали строить еще в 1978 году, но так и не достроили. Она должна была стать частью большого спорткомплекса – рядом находится арена под открытым небом.

Напомним, накануне в Киеве произошел пожар на территории тренингового центра полиции, загорелись автомобильные шины. В результате жители ДВРЗ жаловались на сильное задымление.

Мы также писали, что в понедельник в России в Новосибирске в результате взрыва цистерн с топливом на автозаправке по меньшей мере восемь человек оказались в реанимации. В результате взрыва пострадали двадцать два человека, среди них двое спасателей.

Ранее при пожаре в больнице, оборудованной для больных с коронавирусом, в Запорожье погибли врач и трое пациентов.