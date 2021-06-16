Серьезный пожар в Киеве: что вспыхнуло на левом берегу (видео)

Пожарные заверили, что для такого дыма достаточно, чтобы загорелись две-три шины

Дым виднеется со стороны Бориспольской. Фото: Александр Мальцев/Telegram

В столице жителей ДВРЗ сегодня обеспокоило со стороны Бортничей сильное задымление. Как рассказали "Сегодня" в ГСЧС Киева, в районе улицы Бориспольской горят автомобильные шины.

Реклама

Пожарные сейчас едут на место возгорания. Столб черного дыма просто поднялся в небо над левым берегом. Фото и видео активно обсуждают в социальных сетях.

Но пожарные заверяют, что для такого дыма достаточно, чтобы загорелись две-три шины.

Реклама

Какое количество горит сейчас, пока точно неизвестно. Информация еще будет уточняться, когда спасатели приедут на место возгорания.

Есть предположение, что это горят покрышки, которые были демонтированы во дворах в Дарницком районе. Их свозили в одно место. Но местные коммунальщики, с которыми мы пообщались, эту версию опровергают – говорят, что все собранное во дворах вывезли на переработку.

Позже в ГСЧС рассказали, что локализировали возгорание автомобильных шин на площади 200 квадратных метров. Пожар произошел на открытой территории.

Напомним, в Харькове в новом торговом центре "Никольский" на улице Пушкинский, 2 вечером в понедельник, 24 мая, произошел пожар, посетителей пришлось эвакуировать.

Реклама

Кроме того, мы писали, что в Виннице 6 мая загорелся офисный центр. Спасатели около трех часов тушили масштабный пожар – из-за погодных условий ликвидация огня усложнялась. На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины.