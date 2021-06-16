Серьезный пожар в Киеве: что вспыхнуло на левом берегу (видео)

Дым виднеется со стороны Бориспольской. Фото: Александр Мальцев/Telegram
В столице жителей ДВРЗ сегодня обеспокоило со стороны Бортничей сильное задымление. Как рассказали "Сегодня" в ГСЧС Киева, в районе улицы Бориспольской горят автомобильные шины.
Пожарные сейчас едут на место возгорания. Столб черного дыма просто поднялся в небо над левым берегом. Фото и видео активно обсуждают в социальных сетях.
Но пожарные заверяют, что для такого дыма достаточно, чтобы загорелись две-три шины.
Какое количество горит сейчас, пока точно неизвестно. Информация еще будет уточняться, когда спасатели приедут на место возгорания.
Есть предположение, что это горят покрышки, которые были демонтированы во дворах в Дарницком районе. Их свозили в одно место. Но местные коммунальщики, с которыми мы пообщались, эту версию опровергают – говорят, что все собранное во дворах вывезли на переработку.
Позже в ГСЧС рассказали, что локализировали возгорание автомобильных шин на площади 200 квадратных метров. Пожар произошел на открытой территории.
Напомним, в Харькове в новом торговом центре "Никольский" на улице Пушкинский, 2 вечером в понедельник, 24 мая, произошел пожар, посетителей пришлось эвакуировать.
Кроме того, мы писали, что в Виннице 6 мая загорелся офисный центр. Спасатели около трех часов тушили масштабный пожар – из-за погодных условий ликвидация огня усложнялась. На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины.