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Серьезный пожар в Киеве: что вспыхнуло на левом берегу (видео)

16 июня 2021 17:25

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Пожарные заверили, что для такого дыма достаточно, чтобы загорелись две-три шины

Дым виднеется со стороны Бориспольской. Фото: Александр Мальцев/Telegram

Дым виднеется со стороны Бориспольской. Фото: Александр Мальцев/Telegram

В столице жителей ДВРЗ сегодня обеспокоило со стороны Бортничей сильное задымление. Как рассказали "Сегодня" в ГСЧС Киева, в районе улицы Бориспольской горят автомобильные шины.

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Пожарные сейчас едут на место возгорания. Столб черного дыма просто поднялся в небо над левым берегом. Фото и видео активно обсуждают в социальных сетях.

Но пожарные заверяют, что для такого дыма достаточно, чтобы загорелись две-три шины.

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Какое количество горит сейчас, пока точно неизвестно. Информация еще будет уточняться, когда спасатели приедут на место возгорания.

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Есть предположение, что это горят покрышки, которые были демонтированы во дворах в Дарницком районе. Их свозили в одно место. Но местные коммунальщики, с которыми мы пообщались, эту версию опровергают – говорят, что все собранное во дворах вывезли на переработку.

Позже в ГСЧС рассказали, что локализировали возгорание автомобильных шин на площади 200 квадратных метров. Пожар произошел на открытой территории.

Напомним, в Харькове в новом торговом центре "Никольский" на улице Пушкинский, 2 вечером в понедельник, 24 мая, произошел пожар, посетителей пришлось эвакуировать.

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Кроме того, мы писали, что в Виннице 6 мая загорелся офисный центр. Спасатели около трех часов тушили масштабный пожар – из-за погодных условий ликвидация огня усложнялась. На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины.

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