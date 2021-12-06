Число заболевших меньше, но все еще в красной зоне: что происходит с коронавирусом в Киеве

В Украине с сегодняшнего дня усилили карантин для невакцинированных / Фото: Коллаж: Сегодня

Количество случаев коронавируса в Киеве после выходных значительно увеличилось. Всего в столице подтверждено 306 012 случаев COVID-19.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".

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Коронавирус в Киеве

По состоянию на 6 декабря в Киеве зафиксировано 704 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 189 случаев больше, чем 5 декабря (515 случаев коронавируса).

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 268 585 человек (1081 за сутки)

умерли 7 706 человека (22 за сутки)

В Киевской области зафиксирован 176 971 случай COVID-19 (202 новых случая за сутки).

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Снижение по всем показателям

В Киеве наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Эпидемические показатели снижаются уже вторую неделю подряд.

В начале ноября в Киеве был введен локдаун. По словам чиновника, жесткие ограничения позволили остановить распространение коронавируса, а сейчас эпидемия в столице пошла на спад.

"Введенные в Киеве меры были эффективными. Мы видим уже почти 2 недели ситуация стабилизируется и идет снижение по всем показателям, по которым наблюдается эпидемия в Киеве", – отметил Рубан.

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Новые правила карантина

С 6 декабря вступают в действие обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников.

Пассажиры общественного транспорта должны иметь документ о вакцинации или выздоровлении. Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства.

Когда новый штамм "Омикрон" появится в Киеве

Многих пугает появление нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.

"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.

Когда Киев выйдет из красной зоны

Киев продолжает оставаться в красной зоне карантина уже больше месяца. Напомним, город перешел в красную зону с 1 ноября.

В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что месяц ограничений пошел столице на пользу.

"Это принесло положительный результат. Сейчас все показатели по заболеваемости стабилизировались и находятся в приделах нормы. Мы ожидаем, когда Киев переведут в желтую зону, но это решение принимается на уровне государственной комиссии. Документы о переводе города в желтую зону были направлены еще в прошлую пятницу, но пока официального решения нет", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, частично ограничения будут смягчены, а некоторые останутся действовать и в желтой зоне. Например, на предприятиях и в ТРЦ будут проводить проверки сертификатов о вакцинации. И она должна быть 100%.

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