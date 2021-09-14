COVID-19: Киев приблизился к рекордным показателям смертности за сутки

Ситуация с коронавирусом в городе остается крайне напряженной / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки от коронавируса в Киеве скончались 10 человек. Как сообщили "Сегодня" в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины", такое количество летальных случаев зарегистрировано впервые.

Так, по состоянию на сегодня количество заболевших увеличилось еще на 412 человек, летальных случаев 10 (из них – семь мужчин и три женщины).

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Заболели за сутки 252 женщины и 160 мужчин:

Женщины в возрасте от 19 до 91 года;

Мужчины в возрасте от 18 до 87 лет;

Детей 45 (26 мальчиков и 19 девочек).

Больше всего заболевших в Соломенском (63), Дарницком (63), а также Святошинском (66) районах.

В столице уже 228 тыс. 273 подтвержденных случая заболевания COVID-19 и 5318 летальных.

Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

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Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"- вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими вариантами:

"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"- вариант (британский);

эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%;

"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.

Ранее мы сообщали, что Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом.

Также напомним, доктор Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом.