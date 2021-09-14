COVID-19: Київ наблизився до рекордних показників смертності за добу

Ситуація з коронавірусом в місті залишається вкрай напруженою / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу від коронавірусув Києві померло 10 людей. Як повідомили "Сьогодні" в ГУ "Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України", таку кількість летальних випадків зареєстровано вперше.

Так, станом на сьогодні кількість хворих збільшилася ще на 412 людей, летальних випадків 10 (із них – сім чоловіків і три жінки).

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Захворіли за добу 252 жінки і 160 чоловіків:

Жінки вікрм від 19 до 91 року;

Чоловіки вікрм від 18 до 87 років;

Дітей 45 (26 хлопчиків і 19 дівчаток).

Найбільше хворих у Солом'янському (63), Дарницькому (63), а також Святошинському (66) районах.

У столиці вже 228 тис. 273 підтверджених випадки захворювання на COVID-19 та 5318 летальних.

Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникаючим у клітини людини.

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Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінуючий. В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими варіантами:

"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

ефективність вакцини у придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант можена 30-100% більше передаватися, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

Раніше ми повідомляли, що Умань стала місцем масового зараження хасидів коронавірусом.

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