Дальше будем мерзнуть? Какой будет погода в Киеве в начале недели – прогноз

В Киеве ожидается холодная погода / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве и области завтра, 15 ноября, будет сухая, но холодная погода. Температура воздуха поднимется максимум до 6 градусов тепла.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптики прогнозируют, что в понедельник температура днем будет колебаться в среднем от 3 до 6 градусов тепла. При этом на улице будет сухо, ветер 8-10 м/с. На улице ожидается переменная облачность.
Ночью столбик термометра опустится до 0-3 градусов тепла.
Когда будет снег в Киеве?
В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.
С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3 градуса. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.
Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.