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Зима близко. Когда ждать первый снег в Киеве – даты

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
1 ноября, 16:07
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Первый снег будет в столице, когда температура воздуха станет ниже
Синоптики обещают снег в конце ноября / Коллаж "Сегодня"
Синоптики обещают снег в конце ноября / Коллаж "Сегодня"

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

Об этом свидетельствуют данные Gismeteo, пишет УНИАН.

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Согласно прогнозу, первая неделя ноября в столице пройдет с более-менее теплой погодой. Временами столбики термометров покажут до +17°.

Однако уже с 7 числа и далее на протяжение двух недель температура в Киеве будет снижаться. Ожидается до +3°...+7° днем и до -1°...+2° ночью.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

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Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

Погода в Киеве в ноябре / скриншот gismeteo.ua
Погода в Киеве в ноябре / скриншот gismeteo.ua

Погода в ноябре

По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней. В первые дни "листопада" еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков.

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Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом. Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к конце первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы.

Днем температура будет около ноля или чуть выше.

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