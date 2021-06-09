Дело на 25 млн грн. Громаде Киева вернули землю на Трухановом острове

Землю на Труханов острове вернули громаде Киева

Благодаря прокуратуре громаде Киева вернули землю на Трухановом острове стоимостью более 25 млн грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как отмечается, представители Офиса генпрокурора в Верховном суде доказали обоснованность иска о возвращении Киевскому городскому совету земельного участка площадью 1,16 га.

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"Прокуратурой установлен факт безосновательного занятия общественной организацией этой земли и ограничения свободного доступа граждан к ней и реке Десенка через установление забора и использование зданий и сооружений на участке без правоустанавливающих документов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура подала иск об отмене разрешения Киевсовета на аренду земли на Трухановом острове, где выстроены VIP-особняки.