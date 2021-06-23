Дело на 80 млн. В "Киевпастрансе" прошли обыски (фото)

В коммунальном предприятии изъяли документы и компьютерную технику – досудебное расследование продолжается

Фискалы проводят аудит в "Киевпастрансе". Фото: пресс-служба ГФС Киева

Обыски в коммунальных учреждениях КГГА продолжаются. Сегодня, 23 июня, работники ГФС пришли с обысками в "Киевпастранс".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины в Facebook.

Правоохранители говорят, что расследуют уголовное производство относительно присвоения бюджетных средств, злоупотребления служебным положением, а также уклонения от уплаты налогов.

"В течение 2020 года присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии. Общая стоимость работ составила более 80 млн гривен", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГФС/Facebook

Сейчас назначена экспертиза, в ходе которой будет установлен размер причиненного ущерба.

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В результате обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственная документация КП "Киевпастранс" и компьютерная техника. Вышеупомянутые документы, после завершения их осмотра, будут признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Фото: пресс-служба ГФС/Facebook

"ГФС не позволит заниматься растратой бюджетных средств и продолжит жестко реагировать на любые проявления нарушений. Все фигуранты уголовных производств будут привлечены к ответственности", – отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Киеве прокуратура провела ряд обысков на коммунальных предприятиях. Проверки прошли в "Спецжилфонде", "Киевгорсвете", "Киевавтодоре", "Киевзеленстрое", а также в КГГА и др. Подробнее о "большой чистке" в столице – в материале "Сегодня".