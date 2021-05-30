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День Киева. Где в столице перекроют дороги – список улиц

30 мая, 07:54

Татьяна Очеретяная

В центре столицы общественный транспорт изменит свои маршруты – какие улицы будут перекрыты

Транспорт в Киеве / Фото: Сегодня

На День Киева, 30 мая, в столице перекроют центр города. Ограничения движения введут из-за "Пробега под каштанами". По пути его следования будет запрещено движение транспорта с 07:00 до 15:00 воскресенья.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Движение будет запрещено по маршруту:

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Пока будет проходить "Пробег под каштанами" наземный общественный транспорт изменит свои маршруты.

Как известно, в последнее воскресенье мая украинская столица отмечает день рождения. Мы писали, куда можно пойти в этот день.

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