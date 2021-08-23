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День Независимости. Как будет работать метро и другой транспорт в Киеве 23-25 августа (карта)

Юлия Безпечная
23 августа, 07:35
23 августа запланировано перекрытие некоторых улиц для транспорта и возможна временная остановка движения автобусов в центре столицы

В Киеве на праздники ограничат движение транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Украины и Дню Независимости, 23-25 августа запланированы изменения в работе столичного метрополитена и наземного общественного транспорта, а также будет ограничено движение автомобилей и перекрыты некоторые улицы.

Метро

Изменения в работе столичного метрополитена запланированы уже с 23 августа.

  • 23 августа в течение дня закроют на вход и выход станцию метро "Золотые ворота" на улице Владимирской.
  • 24 августа с начала движения до 13:00 закроют вход и выход на станции "Майдан Незалежности" и переход между "Майданом Незалежности" и "Крещатик" (проезд поездов будут осуществлять без остановки). Кроме того, 24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", расположенный на Аллее Героев Небесной Сотни.
  • В ночь с 24 на 25 августа киевский метрополитен продлит работу на два часа.

Обратите внимание. В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (18:30) в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская". Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытии) входа станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Также продолжит работу наземный общественный транспорт, маршруты которого проходят возле станций метро.

Ограничения на дорогах

23 августа запланировано перекрытие движения транспорта на некоторых улицах в центре Киева, сообщила Патрульная полиция Украины.

Полное ограничение движения с 06:00 и до окончания мероприятий будет на улицах:

  • Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Крепостного переулка)
  • Шелковичной (от Михаила Грушевского до Институтской)
  • Владимирской (от перекрестка с Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко)
  • Рыльском переулке (от перекрестка с Стрелецкой до Владимирской)
  • Ярославовом Валу (от Ивана Франко до Владимирской)
  • Малой Житомирской (от Владимирского проезда к Михайловского переулка)
  • Николая Лысенко (от Богдана Хмельницкого до Ярославова Вала)
  • Богдана Хмельницкого (от Терещенковской к Леонтовича).

Полное ограничение движения с 22:00 и до окончания мероприятий на:

  • Институтской;
  • Ольгинской;
  • Станиславского;
  • Городецкого;
  • Заньковецкой;
  • площади Ивана Франко и въездах из близлежащих улиц.

Карта ограничения движения в центре Киева 23 августа / Фото: Патрульная полиция Киева

Также движение будет ограничено на:

  • Набережном шоссе (от моста Метро до Днепровского спуска),
  • Аллее Героев Крут, Днепровском спуске;
  • Институтской (от Садовой до Крепостного переулка),
  • Михаила Грушевского (от Европейской площади до Садовой),
  • Крепостном переулке,
  • Ивана Мазепы (до Лаврской),
  • Лаврской, Старонаводницкой,
  • Крещатике (от бульвара Тараса Шевченко до Европейской площади),
  • Богдана Хмельницкого (от Терещенковской до Крещатика),
  • Майдане Незалежности (от Крещатика до Костельной),
  • Михайловской улице,
  • Большой Житомирской (от Михайловской до Олеся Гончара),
  • Садовой.

24 августа движение ограничат до 22:00 на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади) и улице Липской (от Михаила Грушевского до Институтской).

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Обратите внимание. Полное ограничение движения на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного) и въездах из близлежащих улиц уже действует.

Наземный транспорт

23 августа временно запретят движение транспорта на улицах Грушевского и Владимирской, сообщили в КГГА. Поэтому в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов № 6, 16, 18.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

  • автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до Европейской площади;
  • автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. "Арсенальная";
  • троллейбус № 6 от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";
  • троллейбусы № 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

23 августа с 7:00 до окончания мероприятий возможные изменения в работе автобусов №114 и 24. Движение маршрутов будет организовано следующим образом.

Автобус № 114 на участках:

  • от ул. Милославской до Европейской площади;
  • от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".

Автобус № 24 – от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".

Напомним, в Киеве в воскресенье прошла третья, генеральная, репетиция праздничного парада ко Дню Независимости, которая продолжалась три часа. От предыдущих двух она отличалась тем, что участники были в парадной форме и в ней помимо украинцев принимали участие военнослужащие из стран-союзниц. Самые яркие кадры смотрите в нашем материале.

Отметим, в Украине в День Независимости кроме военного парада на Крещатике 24 августа состоится также речной парад.

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