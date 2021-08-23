День Незалежності. Як працюватиме метро та інший транспорт у Києві 23-25 серпня (карта)

У Києві на свята обмежать рух транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час заходів, присвячених Дню Державного прапора України та Дню Незалежності, 23-25 серпня заплановані зміни в роботі столичного метрополітену і наземного громадського транспорту, а також буде обмежено рух автомобілів і перекриті деякі вулиці.

Метро

Зміни в роботі столичного метрополітену заплановані вже з 23 серпня.

23 серпня протягом дня закриють на вхід і вихід станцію метро "Золоті ворота" на вулиці Володимирській.

протягом дня закриють на вхід і вихід станцію метро "Золоті ворота" на вулиці Володимирській. 24 серпня з початку руху до 13:00 закриють вхід і вихід на станції "Майдан Незалежності" і перехід між "Майданом Незалежності" і "Хрещатиком" (проїзд потягів здійснюватимуть без зупинки). Крім того, 24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють вхід і вихід станції метро "Хрещатик", розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.

з початку руху до 13:00 закриють вхід і вихід на станції "Майдан Незалежності" і перехід між "Майданом Незалежності" і "Хрещатиком" (проїзд потягів здійснюватимуть без зупинки). Крім того, 24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють вхід і вихід станції метро "Хрещатик", розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні. У ніч з 24 на 25 серпня київський метрополітен продовжить роботу на дві години.

Зверніть увагу. У разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту (18:30) залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська". Також після завершення концерту, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

Також продовжить роботу наземний громадський транспорт, маршрути якого проходять біля станцій метро.

Обмеження на дорогах

23 серпня заплановано перекриття руху транспорту на деяких вулицях у центрі Києва, повідомила Патрульна поліція України.

Повне обмеження руху з 06:00 і до закінчення заходів буде на вулицях:

Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Кріпосного провулку)

Шовковичній (від Михайла Грушевського до Інститутської)

Володимирській (від перехрестя з Великою Житомирською до бульвару Тараса Шевченка)

Рильському провулку (від перехрестя з Стрілецькою до Володимирської)

Ярославовому Валу (від Івана Франка до Володимирської)

Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулка)

Миколи Лисенка (від Богдана Хмельницького до Ярославового Валу)

Богдана Хмельницького (від Терещенківськоъ до Леонтовича).

Повне обмеження руху з 22:00 і до закінчення заходів на:

Інститутській;

Ольгинській;

Станіславського;

Городецького;

Заньковецької;

площі Івана Франка та в'їздах з довколишніх вулиць.

Карта обмеження руху в центрі Києва 23 серпня / Фото: Патрульная полиция Киева

Також рух буде обмежено на:

Набережному шосе (від мосту Метро до Дніпровського узвозу),

Алеї Героїв Крут, Дніпровському узвозі;

Інститутській (від Садової до Кріпосного провулку),

Михайла Грушевського (від Європейської площі до Садової),

Кріпосному провулку,

Івана Мазепи (до Лаврської),

Лаврській, Старонаводницькій,

Хрещатику (від бульвару Тараса Шевченка до Європейської площі),

Богдана Хмельницького (від Терещенківської до Хрещатика),

Майдані Незалежності (від Хрещатика до Костьольної),

Михайлівській вулиці,

Великій Житомирській (від Михайлівської до Олеся Гончара),

Садовій.

24 серпня рух обмежать до 22:00 на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі) і вулиці Липській (від Михайла Грушевського до Інститутської).

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Зверніть увагу. Повне обмеження руху на Парковій дорозі (від Петровської алеї до площі Андрія Первозванного) і в'їздах з довколишніх вулиць вже діє .

Наземний транспорт

23 серпня тимчасово заборонять рух транспорту на вулицях Грушевського та Володимирській, повідомили в КМДА. Тому протягом дня можливе тимчасове призупинення руху автобусів № 24, 62 і тролейбусів № 6, 16, 18.

У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

автобус № 24 – від Національного музею історії України в II Світовій війні до Європейської площі;

автобус № 62 від Ботанічного саду ст. м. "Арсенальна";

тролейбус № 6 від Мінського масиву ст. м. "Лук'янівська";

тролейбуси № 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва і вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

23 серпня з 7:00 до закінчення заходів можливі зміни в роботі автобусів №114 і 24. Рух маршрутів буде організовано так.

Автобус № 114 на ділянках:

від вул. Милославської до Європейської площі;

від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого".

Автобус № 24 – від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, у Києві в неділю відбулася третя, генеральна, репетиція святкового параду до Дня Незалежності, яка тривала три години. Від попередніх двох вона відрізнялася тим, що учасники були в парадній формі і в ній крім українців брали участь військовослужбовці з країн-союзниць. Найяскравіші кадри дивіться в нашому матеріалі.

Зазначимо, в Україні в День Незалежності крім військового параду на Хрещатику 24 серпня відбудеться також річковий парад.