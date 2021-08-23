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День Незалежності. Як працюватиме метро та інший транспорт у Києві 23-25 серпня (карта)

Юлія Безпечна
23 серпня, 07:35
23 серпня заплановані перекриття деяких вулиць для транспорту і можлива тимчасова зупинка руху автобусів у центрі столиці

У Києві на свята обмежать рух транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час заходів, присвячених Дню Державного прапора України та Дню Незалежності, 23-25 серпня заплановані зміни в роботі столичного метрополітену і наземного громадського транспорту, а також буде обмежено рух автомобілів і перекриті деякі вулиці.

Метро

Зміни в роботі столичного метрополітену заплановані вже з 23 серпня.

  • 23 серпня протягом дня закриють на вхід і вихід станцію метро "Золоті ворота" на вулиці Володимирській.
  • 24 серпня з початку руху до 13:00 закриють вхід і вихід на станції "Майдан Незалежності" і перехід між "Майданом Незалежності" і "Хрещатиком" (проїзд потягів здійснюватимуть без зупинки). Крім того, 24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють вхід і вихід станції метро "Хрещатик", розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.
  • У ніч з 24 на 25 серпня київський метрополітен продовжить роботу на дві години.

Зверніть увагу. У разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту (18:30) залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська". Також після завершення концерту, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

Також продовжить роботу наземний громадський транспорт, маршрути якого проходять біля станцій метро.

Обмеження на дорогах

23 серпня заплановано перекриття руху транспорту на деяких вулицях у центрі Києва, повідомила Патрульна поліція України.

Повне обмеження руху з 06:00 і до закінчення заходів буде на вулицях:

  • Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Кріпосного провулку)
  • Шовковичній (від Михайла Грушевського до Інститутської)
  • Володимирській (від перехрестя з Великою Житомирською до бульвару Тараса Шевченка)
  • Рильському провулку (від перехрестя з Стрілецькою до Володимирської)
  • Ярославовому Валу (від Івана Франка до Володимирської)
  • Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулка)
  • Миколи Лисенка (від Богдана Хмельницького до Ярославового Валу)
  • Богдана Хмельницького (від Терещенківськоъ до Леонтовича).

Повне обмеження руху з 22:00 і до закінчення заходів на:

  • Інститутській;
  • Ольгинській;
  • Станіславського;
  • Городецького;
  • Заньковецької;
  • площі Івана Франка та в'їздах з довколишніх вулиць.

Карта обмеження руху в центрі Києва 23 серпня / Фото: Патрульная полиция Киева

Також рух буде обмежено на:

  • Набережному шосе (від мосту Метро до Дніпровського узвозу),
  • Алеї Героїв Крут, Дніпровському узвозі;
  • Інститутській (від Садової до Кріпосного провулку),
  • Михайла Грушевського (від Європейської площі до Садової),
  • Кріпосному провулку,
  • Івана Мазепи (до Лаврської),
  • Лаврській, Старонаводницькій,
  • Хрещатику (від бульвару Тараса Шевченка до Європейської площі),
  • Богдана Хмельницького (від Терещенківської до Хрещатика),
  • Майдані Незалежності (від Хрещатика до Костьольної),
  • Михайлівській вулиці,
  • Великій Житомирській (від Михайлівської до Олеся Гончара),
  • Садовій.

24 серпня рух обмежать до 22:00 на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі) і вулиці Липській (від Михайла Грушевського до Інститутської).

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Зверніть увагу. Повне обмеження руху на Парковій дорозі (від Петровської алеї до площі Андрія Первозванного) і в'їздах з довколишніх вулиць вже діє .

Наземний транспорт

23 серпня тимчасово заборонять рух транспорту на вулицях Грушевського та Володимирській, повідомили в КМДА. Тому протягом дня можливе тимчасове призупинення руху автобусів № 24, 62 і тролейбусів № 6, 16, 18.

У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

  • автобус № 24 – від Національного музею історії України в II Світовій війні до Європейської площі;
  • автобус № 62 від Ботанічного саду ст. м. "Арсенальна";
  • тролейбус № 6 від Мінського масиву ст. м. "Лук'янівська";
  • тролейбуси № 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва і вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

23 серпня з 7:00 до закінчення заходів можливі зміни в роботі автобусів №114 і 24. Рух маршрутів буде організовано так.

Автобус № 114 на ділянках:

  • від вул. Милославської до Європейської площі;
  • від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого".

Автобус № 24 – від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, у Києві в неділю відбулася третя, генеральна, репетиція святкового параду до Дня Незалежності, яка тривала три години. Від попередніх двох вона відрізнялася тим, що учасники були в парадній формі і в ній крім українців брали участь військовослужбовці з країн-союзниць. Найяскравіші кадри дивіться в нашому матеріалі.

Зазначимо, в Україні в День Незалежності крім військового параду на Хрещатику 24 серпня відбудеться також річковий парад.

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