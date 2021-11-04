День освобождения Киева: как в столице отметят памятную дату

В столице запланировано возложение цветов / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра в Киеве состоится возложение цветов к вечному огню в парке Славы, а также к городским памятникам, посвященным событиям Второй мировой войны.

Без концертов и митингов

По случаю празднования 78-й годовщины освобождения Киева в столице запланировано только возложение цветов к памятникам времен войны.

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"Все пройдет без торжеств, людей и митингов. Цветы просто поставят возле военных памятников в городе. Связано это с тем, что Киев находится в красной зоне карантина. Из-за этого отменены все мероприятия – концерты, памятные встречи, угощение людей пожилого возраста "фронтовой кашей", как это было в городе раньше", – пояснили сайту "Сегодня" в управлении обеспечения социальных государственных гарантий, взаимодействия с общественными объединениями ветеранов и лиц с инвалидностью КГГА.

Возложение цветов пройдет в каждом районе Киева, где установлены памятники и памятные знаки, которые посвящены событиям Второй мировой войны.

Понесут цветы

А вот киевляне говорят, что будут отмечать это событие самостоятельно, хоть и в условиях карантина. На проспекте Победы в 1968 году появился памятник, который посвящен освобождению Киева. Монумент представляет собой 43-метровую бетонную полосу – символ фронтовых дорог, в конце которой установлен танк Т-34. Он посвящен танкистам, которые первыми вошли в город 6 ноября 1943 года.

"У нас в семье есть традиция – 6 ноября мы покупаем букет гвоздик и несем их к танку возле станции метро "Шулявская". Так мы поминаем тех, кто погиб при освобождении нашего города. Традиция неизменна, и сделать это нам не помешает коронавирус. Думаю, что также поступят и другие жители столицы", – говорит киевлянин Евгений.

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