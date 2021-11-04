Освобождение Киева глазами очевидца: "Город был в руинах, а к нам относились, как к скоту"

Совсем скоро киевляне будут отмечать знаменательную дату – освобождение столицы

Владимир Константинов вспомнил, как это было / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 6 ноября, киевляне будут отмечать 78-ю годовщину освобождения Киева от немецкой оккупации. В далеком 1943 году город освободили, но он тогда представлял собой страшную руину: сожженный дотла Крещатик, разбомбленный завод "Большевик", Бабий Яр с тысячами жертв.

Подол стал мертвой зоной

По словам очевидцев, столичный Подол во время немецкой оккупации долгое время был закрытой, мертвой зоной, немцы оттуда выселили всех жителей. Зона эта тянулась от Днепра до улиц Мельникова и Артема, и за вход туда расстреливали на месте. Немцы хотели взорвать Подол, но не вышло.

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Фото из архива

Сайт "Сегодня" пообщался с очевидцем тех событий, 93-летним Владимиром Афанасьевичем Константиновым. По его словам, он отчетливо помнит день, когда освободили наш город.

На снимке Владимир Константинов. Фото: Единого координационного центра КГГА

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Встреча с разведкой

Владимир Афанасьевич говорит, что все происходило у него на глазах.

"Освобождение города – это была невероятная радость для тех, кто жил, а точнее, существовал в Киеве во время оккупации. Нас выселили с Подола за черту улицы Артема. Мы уже ждали, что освобождение близко. И помню, как наткнулись на наших разведчиков. Они спрашивали, как пройти на Подол. Мне тогда было 15 лет. Помню, ночью я их провел на Подол, ведь знал там каждый уголок. А потом был день освобождения. Мы смогли свободно пройтись по улицам родного Подола, хотя там и были повреждены некоторые здания, а Крещатик был почти весь в руинах", – вспоминает Владимир Константинов.

Архивное фото

Относились, как к скоту

Люди искренне радовались приходу советских войск.

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"Киевляне ликовали. Нам было очень трудно во время оккупации. Мы были бесправными, как скот. Тех, кого полицаи ловили на улице – отправляли на работу в Германию. Немцы и полицаи с нами не считались и относились, как к животным. Как для киевлянина – для меня это самый радостный день в жизни", – вспоминает пенсионер.

На снимке Владимир Константинов. Фото: Единого координационного центра КГГА

Организатор парадов

Владимир Константинов ранее был преподавателем гимнастики, помог раскрыть таланты и физический потенциал тысяч киевских студентов. Затем Владимир Афанасьевич в течение нескольких десятилетий работал режиссером-постановщиком спортивных парадов на Крещатике, за что и получил звание "Заслуженного деятеля искусств".

На снимке Владимир Константинов. Фото: Единого координационного центра КГГА

"Я был ведущим специалистом по организации спортивно-художественных мероприятий. Организовывал праздники для людей не только в Киеве, но и во всех городах Украины. Самые яркие – это 1500-летие Киева и Олимпиада-80. Все это я организовывал… Ни один спортивно-художественный праздник без меня в Киеве не проходил", – рассказывает сайту "Сегодня" Владимир Константинов.

Как будет отмечать

Владимир Афанасьевич в 75 лет начал рисовать картины, вырезать из дерева скульптурки.

"Творчество спасает от одиночества и грустных мыслей. Некоторые картины дарю хорошим людям, например, медикам, которые мне помогают. Рисую до сих пор. Этим самым я заставляю себя жить. Увы, из-за коронавируса обстановка такая, что иногда мне даже не с кем поговорить. Поэтому отмечать день освобождения Киева буду тихо в своих воспоминаниях. Мне есть что вспомнить", – говорит пенсионер.

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