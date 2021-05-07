День памяти и годовщина победы над нацизмом в Киеве: список мероприятий

В течение всего месяца в столице этим датам будут посвящать разные мероприятия

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

В Киеве 8 мая отметят День памяти и примирения, а 9 мая – 76-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. В столице пройдет много тематических мероприятий. Они помогут не только вспомнить историю, а и отдохнуть после насыщенной рабочей недели.

"Сегодня" делится наиболее заметными из них.

Фотовыставка "Мгновение истории"

На ней представят фотоработы фотографов с разных уголков Украины. На ней покажут исторические кадры связанные со Второй мировой войной, победой и ветеранами, которые напрямую причастны к победе.

Когда: до 16 мая 27 сентября с 12:00 до 19:00.

Где: в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

Киевская крепость

Выставка архивных документов

Она приурочена ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Когда: с 7 до 21 мая.

Где: на веб-сайте Государственного архива Киева.

Фото: веб-сайт Государственного архива Киева

Торжества "Помним – побеждаем"

Они состоятся по случаю Дня памяти и примирения и 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Когда: 9 мая.

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Где: на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Поминальное богослужение

Оно будет посвященное памяти погибших, павших в борьбе за освобождение Украины и победу над нацизмом во Второй мировой войне. Все желающие могут собраться на молебен за мир в Украине и защитников Отечества во время мероприятия

Когда: 9 мая.

Где: на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Фото: Facebook Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Что еще запланировано

8 мая, а День памяти и примирения, в парке Вечной Славы пройдет Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Позже в Музее оккупации Киева запланирована встреча с ветеранами боевых действий, а в Публичной библиотеке им. Леси Украинки откроется книжная выставка "Помнить ради будущего".

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в 2020 году / Фото: УНИАН

Отметим, что в течение мая состоятся тематические уроки, воспитательные часы, лекции, научные проекты, акции, просветительные, творческие и мемориальные мероприятия. Продолжатся патриотические онлайн-проекты, посвященные Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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