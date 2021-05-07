День памяти и годовщина победы над нацизмом в Киеве: список мероприятий

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
В Киеве 8 мая отметят День памяти и примирения, а 9 мая – 76-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. В столице пройдет много тематических мероприятий. Они помогут не только вспомнить историю, а и отдохнуть после насыщенной рабочей недели.
"Сегодня" делится наиболее заметными из них.
Фотовыставка "Мгновение истории"
На ней представят фотоработы фотографов с разных уголков Украины. На ней покажут исторические кадры связанные со Второй мировой войной, победой и ветеранами, которые напрямую причастны к победе.
Когда: до 16 мая 27 сентября с 12:00 до 19:00.
Где: в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".
Киевская крепость
Выставка архивных документов
Она приурочена ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Когда: с 7 до 21 мая.
Где: на веб-сайте Государственного архива Киева.
Фото: веб-сайт Государственного архива Киева
Торжества "Помним – побеждаем"
Они состоятся по случаю Дня памяти и примирения и 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Когда: 9 мая.
Где: на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Поминальное богослужение
Оно будет посвященное памяти погибших, павших в борьбе за освобождение Украины и победу над нацизмом во Второй мировой войне. Все желающие могут собраться на молебен за мир в Украине и защитников Отечества во время мероприятия
Когда: 9 мая.
Где: на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Фото: Facebook Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне
Что еще запланировано
8 мая, а День памяти и примирения, в парке Вечной Славы пройдет Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Позже в Музее оккупации Киева запланирована встреча с ветеранами боевых действий, а в Публичной библиотеке им. Леси Украинки откроется книжная выставка "Помнить ради будущего".
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в 2020 году / Фото: УНИАН
Отметим, что в течение мая состоятся тематические уроки, воспитательные часы, лекции, научные проекты, акции, просветительные, творческие и мемориальные мероприятия. Продолжатся патриотические онлайн-проекты, посвященные Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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