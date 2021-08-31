Дежурят круглосуточно. Киевляне ополчились против стройки у Днепра на Никольской слободке (фото, видео)

В Днепровском районе протестуют жители против стройки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве вспыхнул очередной строительный скандал, связанный со спорной застройкой. Речь идет о Никольской Слободке, где застройщик пытается начать строительство в прибрежной зоне, что возмутило местных жителей и активистов. Как сообщает корреспондент "Сегодня", вчера здесь было жарко от эмоций.

Люди вышли на митинг против захвата прибрежной территории. Вместо пляжа и подходов к нему тут хотят построить высотные дома. Конфликты с застройщиком на улице Никольско-Слободской возникают тут уже не первый раз.

По словам активистов, им приходиться регулярно следить за действиями строителей.

Митинг охраняет полиция и муниципальная охрана. Фото: "Сегодня"

Причиной митинга стало очередное появления тут строительного забора. Часть забора демонтировали. Местные жители договорились дежурить тут круглосуточно и не позволить застройщику начать работы.

На заднем плане видно эскаватор, который уже начал работу. Фото: "Сегодня"

Застройщик уверяет, что у него есть все документы на земельный участок, но в тоже время не показывает их людям.

Что думают местные жители и активисты

Местные жители и активисты, хотят оставить берег Днепра свободным от застройки.

"Мы хотим, чтобы наши дети могли свободно подходить к Днепру, чтобы тут был пляж, зона отдыха, а не очередные высотки, без школ, без больниц, без дорог", – рассказал сайту "Сегодня" один из протестующих.

По мнению активистов, территории нужно предоставить охранный статус и запретить застройщику попытки зайти сюда со строительной техникой.

Местным приходится наблюдать за стройкой. Фото: Муниципальная охрана

"Жители Никольской Слободки объединились и уже имеют мощные результаты, но остановка произвольного строительства небоскребов на берегу задача первоочередная. Это строительство остается на пути организации настоящей рекреационной зоны, создание которой уже определено решениями Киевсовета, которые разработала и инициировала мощная местная община", – написала на своей странице в социальных сетях активист и общественный деятель Ольга Рутковская.

На стройке начались работы. Фото: Муниципальная охрана

Сейчас строительный забор демонтирован, а за порядком на месте следят сотрудники муниципальной охраны и полиции.

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