Для людей 60+. В киевском центре вакцинации появился препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech

Записаться в очередь на вакцинацию можно через систему HELSI.ME – запись значительно сокращает срок ожидания

Comirnaty от Pfizer-BioNTech будут прививать людей пожилого возраста. Фото: коллаж "Сегодня"

С 16 июля жители столицы от 60 лет и старше смогут прививаться вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech в Центре вакцинации против COVID-19. Вакцина CoronaVac производства Sinovac также будет доступна.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Запись уже открыта в системе HELSI.ME. Можно зарегистрироваться на прививку по ссылке и прийти на строго определенное время.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург отметила, что кроме вакцины производства Pfizer, для людей 60+ остается доступным и CoronaVac производства Sinovac.

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"Большая просьба к киевлянам: представьте эту информацию до своих старших родственников. В случае необходимости – помогите им записаться, ведь не все пожилые люди "дружат" с гаджетами", – отметила Валентина Гинзбург.

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Запись значительно сокращает срок ожидания, поэтому экономит время и силы киевлян.

Напомним, что вчера в столице преодолели рубеж 500 тыс. прививок, которые были сделаны с начала прививочной кампании.

Напомним, в центрах массовой вакцинации будут делать прививки препаратом от Pfizer.

Кроме того, у одобренной в Украине вакцины нашли смертельный побочный эффект.