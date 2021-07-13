Стало відомо, коли в київському центрі вакцинації з'явиться препарат Pfizer

Записатися в чергу на вакцинацію можна через систему HELSI.ME – запис значно скорочує строк очікування

Comirnaty від Pfizer-BioNTech робитимуть щеплення людям похилого віку. Фото: колаж "Сьогодні"

З 16 липня жителі столиці від 60 років і старше зможуть робити щеплення вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech в Центрі вакцинації проти COVID-19. Вакцина CoronaVac виробництва Sinovac також буде доступна.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Запис вже відкритий в системі HELSI.ME. Можна зареєструватися на щеплення за посиланням і прийти на строго певний час.

Директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург зазначила, що, крім вакцини виробництва Pfizer, для людей 60+ залишається доступним і CoronaVac виробництва Sinovac.

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"Велике прохання до киян: донесіть цю інформацію до своїх старших родичів. У разі необхідності – допоможіть їм записатися, адже не всі люди похилого віку "дружать" з гаджетами", – зазначила Валентина Гінзбург.

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Запис значно скорочує строк очікування, тому економить час і сили киян.

Нагадаємо, що вчора в столиці подолали рубіж 500 тис. щеплень, які були зроблені з початку вакцинальної кампанії.

Нагадаємо, в центрах масової вакцинації робитимуть щеплення препаратом від Pfizer.

Крім того, у схваленої в Україні вакцини знайшли смертельний побічний ефект.