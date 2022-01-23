До -15! В Карпатах ударят сильные морозы

Небо до самого вечера покроют облака / Коллаж "Сегодня"

Погода в Карпатах завтра, 24 января, будет без осадков. Однако синоптики предупреждают про резкое похолодание. Максимум температура воздуха может опуститься до 15 градусов мороза.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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По данным синоптиков, днем температура может подняться до 5 градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до -15 градусов в Ивано-Франковской и Львовской областях, в Черновицкой области – до -13.

Осадков не будет, однако до самого вечера в Карпатах продержится пасмурная погода.