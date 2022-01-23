До -15! У Карпатах вдарять сильні морози

Небо до самого вечора покриють хмари / Колаж "Сьогодні"

У Карпатах завтра, 24 січня, буде без опадів. Проте синоптики попереджають про різке похолодання. Температура повітря може опуститись до 15 градусів морозу.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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За даними синоптиків, удень температура може піднятися до 5 градусів морозу. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -15 градусів у Івано-Франківській та Львівській областях, у Чернівецькій області – до -13 градусів.

Опадів не буде, проте до самого вечора у Карпатах протримається хмарна погода.