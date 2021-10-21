До потери сознания: в Киеве полицейских подозревают в избиении мужчины

Полицейские избили мужчину. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве объявили подозрение двум полицейским, которые жестоко избили ломом мужчину. Им грозит серьезный срок и лишение права занимать определенные должности в течение десяти лет.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Детали ЧП
Происшествие случилось в феврале 2021 года. Правоохранители задержали мужчину и применили чрезмерную силу. Они нанесли ему удары металлическим ломом по голове и туловищу, в результате чего тот потерял сознание.
После того, как пострадавший пришел в сознание, полицейские продолжили наносить ему удары руками и ногами и заламывать пальцы.
Что грозит подозреваемым полицейским?
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум оперуполномоченным одного из подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве в превышении служебных полномочий, совмещенном с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
Напомним, ранее в Николаеве избили полицейского во время конфликта на улице. Правоохранитель находился вне службы.
В начале октября двое полицейских в Чернигове попали в драку. В результате один из них скончался, а другой попал в больницу с многочисленными травмами.
Сейчас за участие в драке арестовано четверо молодых людей, трое из которых несовершеннолетние. На этой неделе прокуроры объявили им новые подозрения.
Известно, что в тот вечер друзья-полицейские отдыхали в развлекательном заведении рядом с супермаркетом – боулинг-клубе. Конфликт привлек внимание случайных свидетелей. Его снимали прямо из окон машин. На одном из таких видео можно увидеть, что полицейские пытались что-то сделать. Человек, похожий на погибшего Артура Ерохина, громко сообщает, что он сам полицейский. Затем он же отправляет патрульного домой.
Трижды, по информации источников "Сегодня", патрульная полиция выезжала на место конфликта и трижды оставляла его.
Ранее сообщалось:
- В городе Кодыма Одесской области нашли повешенным полицейского. Мужчина, по предварительным данным, покончил с собой в собственном сарае.
- В Киеве из-за перекрытой дороги водитель напал на полицейского. Мужчина угрожал полицейскому оружием.