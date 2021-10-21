До потери сознания: в Киеве полицейских подозревают в избиении мужчины

Полицейские избили мужчину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве объявили подозрение двум полицейским, которые жестоко избили ломом мужчину. Им грозит серьезный срок и лишение права занимать определенные должности в течение десяти лет.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Детали ЧП

Происшествие случилось в феврале 2021 года. Правоохранители задержали мужчину и применили чрезмерную силу. Они нанесли ему удары металлическим ломом по голове и туловищу, в результате чего тот потерял сознание.

После того, как пострадавший пришел в сознание, полицейские продолжили наносить ему удары руками и ногами и заламывать пальцы.

Мужчину избили ломом. Фото: Офис генпрокурора

У мужчины раны на голове. Фото: Офис генпрокурора

Гематомы на теле пострадавшего. Фото: Офис генпрокурора

Что грозит подозреваемым полицейским?

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум оперуполномоченным одного из подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве в превышении служебных полномочий, совмещенном с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Напомним, ранее в Николаеве избили полицейского во время конфликта на улице. Правоохранитель находился вне службы.

В начале октября двое полицейских в Чернигове попали в драку. В результате один из них скончался, а другой попал в больницу с многочисленными травмами.

Сейчас за участие в драке арестовано четверо молодых людей, трое из которых несовершеннолетние. На этой неделе прокуроры объявили им новые подозрения.

Известно, что в тот вечер друзья-полицейские отдыхали в развлекательном заведении рядом с супермаркетом – боулинг-клубе. Конфликт привлек внимание случайных свидетелей. Его снимали прямо из окон машин. На одном из таких видео можно увидеть, что полицейские пытались что-то сделать. Человек, похожий на погибшего Артура Ерохина, громко сообщает, что он сам полицейский. Затем он же отправляет патрульного домой.

Трижды, по информации источников "Сегодня", патрульная полиция выезжала на место конфликта и трижды оставляла его.

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