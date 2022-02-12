До самого вечера дождь со снегом: погода в Киеве 12 февраля

Температура воздуха днем будет держаться на отметке +3. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 12 февраля, на всей территории Украины прогнозируется потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода

Температура воздуха -1 +3 градуса. Осадки прогнозируют ночью и первой половине дня. Ветер северо-западного направления, 4 м/с.

Температура воздуха днем будет держаться на отметке +3, ночью снизится до -1 градусов.

Водителям нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также не забывать включать габаритные огни.

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Какая будет температура в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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