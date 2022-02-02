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В Украине прогнозируют дождь и снег: погода 2 февраля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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2 февраля, 06:00
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В этот день в стране очень холодно не будет, во многих областях прогнозируют "плюсовую" температуру
Украину накроют осадки/Коллаж: "Сегодня"
Украину накроют осадки/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 2 февраля, будет облачная и снежная. В этот день в большинстве областей ожидается "плюсовая" температура. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня осадков не будет в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. В этих регионах ожидается облачная погода. На остальной территории прогнозируется дождь и снег. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -1 до +2 градусов. На востоке ожидается 1-3 градуса тепла.

В северных регионах прогнозируют от -1 до +3 градусов. На юге — 2-8 градусов выше нуля.

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В Киеве осадков не будет, 0-2 градуса тепла, а в Симферополе будет идти дождь — +6-8 градусов.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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