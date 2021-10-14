Дорогое ДТП. В Киеве столкнулись две элитные иномарки (видео)

Два автомобиля столкнулись на улице Круглоуниверситетской/Коллаж: Сегодня
В Киеве, где недавно был пожар в Институте урологии, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием элитных иномарок.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
Детали инцидента
Посреди дня столкнулись автомобили Mercedes и Lexus. В результате дорожно-транспортного происшествия была перекрыта улица Круглоуниверситетская.
Без пострадавших
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали правоохранители. Впоследствии движение на дороге восстановили.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования — 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;
- пьяное вождение — 5%.
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