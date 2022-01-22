Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Другие новости

Доставайте санки! Киев засыпает снегом, в транспорте произошел сбой (видео)

Ольга Кравченко
22 января, 14:46
Снежный покров уже красиво укрыл землю

Снежную погоду передавали на все выходные в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев 22 января снова засыпает снегом. Небо в основном облачно, температура на отметке -2 градуса ниже нуля. В городе из-за непогоды произошел сбой транспорта. Как сообщает корреспондент "Сегодня", осадки зафиксировали в центре города.

На видео видно, что идет густой и лопатый снег.

Реклама

Также левый берег окутала снежная пурга. Очевидцы делятся видео.

Реклама

Сбой транспорта

  • Задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18 на Майдане Незалежности по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
  • Задерживается движение троллейбусов №3 по ул. Липковского,9 по причине ДТП. На место вызвана полиция.
  • Задерживается движение троллейбусов № 24, 25, 26, 28 по пр. Свободы, 28 по причине ДТП. На место вызвана полиция.
  • Задерживается движение троллейбусов №41 по ул. Жмеринская – ул. Героев Космоса по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Ранее мы писали: