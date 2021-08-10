Дрифт на Софийской площади в Киеве: в МКИП требуют от полиции и КГГА провести расследование

В МКИП возмущены гонками в центре столицы. Фото: коллаж "Сегодня"

Многие отреагировали на видео экстремального вождения на Софийской площади в Киеве вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Как сказал министр культуры Александр Ткаченко, он не может представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО.

Об этом написал в Telegram.

По его словам, здесь даже дело не в пыльной мостовой.

"А в, во-первых, ужасном, ненадлежащем отношении к нашей культуре. Во-вторых – отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих, – законодательству Украины, ведь разрешений на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская". Представьте себя такое, например, в Ватикане – на площади Святого Петра. Или перед собором Нотр-Дам-де-Пари. Уверен, все участники гонки, как и организаторы рекламных съемок, были бы или наказаны, или бы заплатили штрафы", – пишет Ткаченко.

Он сообщил, что уже обратился в Нацполицию и КГГА с просьбой о тщательном расследовании.

"Со стороны МКИП также выясняем, как это вообще стало возможным", – добавляет министр.

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Что произошло

Сегодня утром на Софийской площади устроили гонки два спортивных автомобиля. Рев моторов было слышно во всех близлежащих кварталах.

Жителей столицы удивило, что гонки устроили на уже разбитой плитке Софийской площади, которая не ремонтировалась много лет.

А в полиции Киева нам сообщили, что на Софийской площади снимают клип. Разрешение на проведение дрифта, как оказалось, не давал никто.

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