ДТП с пьяной судьей под Киевом: расследование стоит 2 месяца, чиновница все еще на работе

Судья Светлана Колегаева устроила ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Кадры, где якобы пьяная судья Деснянского суда столицы попала в ДТП, всколыхнули общество. Прошло два месяца, но скандальную судью никто даже не оштрафовал, и она до сих пор работает.

"Сегодня" узнали, накажут ли судью.

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Два месяца назад на Оболонской набережной Audi снес столб, потерял колесо и чуть не слетел в Днепр – его остановили деревья. За рулем была судья Деснянского райсуда Светлана Колегаева, и как утверждали очевидцы – в нетрезвом состоянии.

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Это якобы подтвердил и Драгер, но служительница Фемиды настояла на лабораторном анализе. Во всем должен разобраться суд.

Все еще работает судьей

Прошло два месяца, а в жизни Светланы Колегаевой ничего не изменилось, она до сих пор продолжает работать судьей. И парадокс – рассматривает административные дела, в том числе и по управлению в нетрезвом состоянии.

Только за сегодня должно состояться 12 судебных заседаний. В суде комментировать дело отказываются, единственное говорят – оснований отстранять работницу не было.

Сама Светлана Колегаева оправдывается: до сих пор не наказана, потому что дело не в суде. На вопрос – почему же – ответила: "Это вопрос к работникам полиции".

То ли по стечению обстоятельств, но производство таки открыли, однако сразу после запроса журналистов "Сегодня". В полиции говорят, чти эти два месяца не могли найти женщину. Подтвердили и то, что судья за рулем была нетрезвая.

"Постоянно находилась или в отпуске, или на больничном, ее не было на рабочем месте и она не появлялась на очень многочисленные наши сообщения. Заключение врача-нарколога, что состояние опьянения было", – сказал замначальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Как могут наказать судью

По закону, это – административное правонарушение. То есть – как минимум штраф.

"От 17 000 гривен с лишением права управлять транспортным средством на срок один год, не меньше. Нет разницы – это судья пьяна или прокурор, или директор какого-то предприятия", – заявил юрист Евгений Грушовец.

Отстранить судью от работы может только Высший Совет правосудия. И то – только после официального обращения, сами же они таких дел не начинают. В Высшем совете ответили "Сегодня": документы по этой судье уже получили.

В секретариат Высшего совета правосудия по поводу ДТП поступило две дисциплинарные жалобы, обращения и.о. начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и обращение нардепа Украины.

Накажут ли Светлану Колагаеву за вождение в нетрезвом состоянии – решит Оболонский райсуд столицы. Впрочем, даты заседания там до сих пор не назначили.