Снесла столб и чуть не слетела в реку: в пьяном ДТП в Киеве подозревают судью (видео)

ДТП с возможной судьей на Оболонской набережной / коллаж "Сегодня"

В Киеве на Оболонской набережной автомобиль Audi снес столб, потерял колесо и чуть не слетел в Днепр – его остановили деревья. За рулем была пьяная женщина, очень похожая на судью Деснянского районного суда столицы.

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Об этом сообщает телеграм-канал "Жизнь Оболонского района".

"Прямо сейчас на набережной по улице Приречной, 27 пьяная дама, проскочив тротуар, совершила ДТП, ее остановили деревья от падения вниз к воде! Автомобиль Audi, госномер КА7008АО", - говорится в сообщении.

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Как отмечает издание, вокруг было много людей и чудом никто из них не пострадал. В то же время на месте происшествия сразу появились "защитники, которые начали всем угрожать", а очевидцы якобы узнали в пяной женщине судью Деснянского районного суда Светлану Колегаеву.

Судья Светлана Колегаева (слева) и виновница ДТП / коллаж "Сегодня"

Отмечается, что от женщины, которая была за рулем Audi сильно несло алкоголем, а внимание у нее было рассеянным.

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Один из очевидцев рассказал, что скорость автомобиля была более 100 км/ч.

"На невероятной скорости врезалась на Приречной, 27 прямо в дерево, при этом авто развернуло, оно потеряло колесо, а также снесло столб освещения", – отметил мужчина.

Женщину, которая была за рулем Audi, задержала полиция.

Напомним, в Киеве вечером стоящий на остановке автобус без водителя внезапно поехал и врезался в припаркованный легковой BMW, а затем они вместе вылетели на тротуар. Как оказалось, водитель автобуса отлучался за кофе.

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Мы также писали, что в Чернигове судья апелляционного суда Александр Евстафиев уснул во время заседания.

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