Две "свечки" почти в парке: в Киеве вспыхнул новый строительный скандал

Люди говорят, что указанный участок, находится в коммунальной собственности. Коллаж "Сегодня"

В Киеве очередной скандал с застройкой. Рядом с Национальным природным парком "Голосеевский" на улице Родимцева хотят возвести две 24 этажные свечки. В январе здесь демонтировали гаражи и сейчас место похоже на взрыв мусорной бомбы.

Что говорят жители

Местные жители говорят, что здесь демонтировали около двух десятков гаражей, построенных еще в начале 90-х годов, расположенных в гаражном кооперативе по улице Генерала Родимцева. Люди считают, что гаражи убрали незаконно, поскольку это капитальные сооружения и их демонтаж возможен только по решению суда.

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"Причина якобы формальная – борьба с МАФами, а на самом деле это подготовка и, пожалуй, мотивированная деньгами помощь строительной компании, которая планирует в ближайшее время возвести на этой территории два 24 этажных дома", – рассказывает местный житель Павел.

Запреты не для всех

Люди говорят, что указанный участок, находится в коммунальной собственности и расположен на расстоянии 30 метров от границы НПП "Голосеевский". Согласно законодательству, любое капитальное строительство запрещено в полосе 250 метров от границы НПП "Голосеевский". Однако на данный момент участок предоставлен в аренду ООО "Голосеевские Башни" под строительство жилого комплекса. И демонтаж гаражей – это ничто иное, как начало подготовительных работ.

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"Гаражей больше нет. Люди переживают, что завалят и погреба местных жителей, которые пользовались ими многие годы – по этим погребам уже ездит техника. Но самое обидное, что застройщик скорее всего разрушит местную достопримечательность – водонапорную башню, которая была построена в 1950-х годах прошлого века", – добавляют местные активисты.

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Что говорят власти

В Голосеевской РДА сайту "Сегодня" подтвердили, что данный земельный участок на улице Родимцева находится в использовании ООО "Голосеевские башни".

"Строительные работы на данный момент не производятся. Землепользователю от Голосеевской РГА отправлено письмо с требованием привести балансовую территорию в надлежащее состояние. На данный момент работы по приведению территории в порядок уже начаты", – сообщили нам в Голосеевской РДА.

В пресс-службе Голосеевской РГА добавляют, что они не проводили демонтаж гаражей и не владеют информацией о том, сколько было снесено гаражей на Родимцева.

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