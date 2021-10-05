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В Сети опубликовали свежие фото со строительства метро на Троещину

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
5 октября, 17:19
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Строители продолжают обустройство тоннелей и песчаных насыпей
Уже строят два тоннеля для будущей станции «Радужная»
Уже строят два тоннеля для будущей станции «Радужная» / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве продолжается строительство линии метрополитена на жилой массив Троещина. На Русановских садах активно ведутся работы.

В Сети опубликовали новые фото с места работ в группе "Троещина" в Facebook.

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Как видно на фото, строители продолжают работы по обустройству тоннелей.

Строительные работы продолжаются. Фото: Анатолий Белуха
Строительные работы продолжаются. Фото: Анатолий Белуха / Фото: Facebook

Также продолжается строительство ограждающих конструкций метрополитена и устройства насыпи.

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Метрополитен соединит кольцевую дорогу с жилым массивом Троещина. Фото: Анатолий Белуха
Метрополитен соединит кольцевую дорогу с жилым массивом Троещина. Фото: Анатолий Белуха / Фото: Facebook

Строительство из пяти этапов

Как сообщают в КГГА, поэтапное строительство четвертой линии метрополитена будет осуществляться отдельными участками, первая из которых будет от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная".

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Важной составляющей новой ветки столичного метрополитена станет Подольско-Воскресенский мостовой переход, основной функцией которого является метросполучення между правым и левым берегами Киева.

Уже построены три станции новой линии. Фото: Анатолий Белуха
Уже построены три станции новой линии. Фото: Анатолий Белуха / Фото: Facebook

Сегодня уже идет строительство станций метро на нижнем ярусе моста, а также на левом берегу, где метро пойдет под землей. Также уже строят два тоннеля для будущей станции "Радужная".

На Левом берегу будет станция "Радужная". Фото: Анатолий Белуха
На Левом берегу будет станция "Радужная". Фото: Анатолий Белуха / Фото: Facebook

В 2021 году КП "Киевский метрополитен", как заказчику предусмотрено финансирование в объеме 30 млн грн. Первый участок будет включать шесть станций.

В частности, появятся станции:

  • "Глыбочицкая" (с пересадкой на ст. Метро "Лукьяновская");
  • "Подольская" (с пересадкой на ст. Метро "Тараса Шевченко");
  • "Судостроительная";
  • "Труханов остров";
  • "Залив Десенка";
  • "Радужная".

Сейчас в рамках строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода уже практически построены три станции метрополитена: "Судостроительная", "Труханов остров", "Залив Десенка". На очереди станция на левом берегу – "Радужная".

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