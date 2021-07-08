Джек Воробей ищет свою "Черную Жемчужину". В Киеве по Днепру дрейфует неуправляемая баржа (видео)

По словам очевидцев, на судне никого нет, а баржа плывет по реке

Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 8 июля, в Киеве на Днепре заметили неуправляемую баржу, которая дрейфует по реке.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Самостоятельная баржа. По Днепру вновь дрейфует баржа. Буксира нет, как и людей на судне", – говорится в сообщении.

В Сети уже вовсю шутят над одиноким судном в Днепре, некоторые пользователи даже зовут Джека Воробья, намекая на фильм "Пираты Карибского моря".

"А ведь где-то Джек Воробей до сих пор ищет свою Черную Жемчужину. А она вот где", "Не мешайте барже дрейфовать! Сами попробуйте", "Походу SpaceX будет сажать у нас ракету", "Кто подскажет, где на Днепре нейтральные воды начинаются", - говорится в сообщении.

Фото: Скриншот Реклама

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что в Киеве поздно вечером заметили одинокую неуправляемую баржу, дрейфующую по Днепру в сторону Одессы.