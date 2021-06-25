Едва стоял на ногах: в Киеве водитель был настолько пьян, что не смог пройти тест на Драгере (видео)

У нетрезвого водителя Lada не было сил "продуть" Драгер – за пьяное вождение ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен

У водителя не было сил пройти тест на алкогольное опьянение / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 25 июня, в Днепровском районе патрульные остановили автомобиль Lada. Водитель был настолько пьян, что не смог пройти тест на состояние алкоголя в крови.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Андрея Малышко. Там у водителя не было сил "продуть" Драгер

"Поняв, что у него неприятности – немного протрезвел, но тест на приборе Драгер так и не смог пройти. Кстати, он еще и управлял автомобилем без водительского удостоверения и без документов на авто. Если суд признает его виновным – сумма всех штрафов превысит стоимость его машины", – говорится в сообщении.

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Отметим, если суд признает водителя виновным, ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен. А также он будет лишен права управления транспортными средствами на срок один год.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 13 июня, в Киевской области патрульные остановили пьяного водителя внедорожника, содержание алкоголя в его крови превышало норму в 25 раз.

Напомним, что в центре Львова произошло ДТП с автомобилями Tesla и Porsche Cayenne. После аварии водитель первого авто исчез. Правоохранители выяснили, что женщина управляла автомобилем под действием наркотиков. Проверка в больнице показала, что 24-летняя девушка употребляла экстази (MDMA), метамфетамин и амфетамин.