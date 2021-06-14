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Пил только пиво: под Киевом водитель в 25 раз превысил норму алкоголя в крови (фото)

14 июня 2021 16:49

Виктория Барановская Виктория Барановская

Во время проверки документов патрульные заметили, что он нетрезв – результат проверки показал более 5,0 промилле

Фото: Патрульная полиция Киевской области

Фото: Патрульная полиция Киевской области

В воскресенье, 13 июня, в Киевской области патрульные остановили пьяного водителя внедорожника, содержание алкоголя в его крови превышало норму в 25 раз.

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Об этом сообщили в Патрульной полиции области.

"В присутствии двух свидетелей он прошел тест на драгере. Результат ошеломил патрульных – более 5,0 промилле алкоголя в крови", – говорится в сообщении.

За рулем УАЗ Патриот был 48-летний житель села Песковка Бучанского района. Во время проверки документов правоохранители заметили, что мужчина нетрезв. Патрульным мужчина объяснил, что употреблял только пиво.

Фото: Патрульная полиция Киевской области
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Фото: Патрульная полиция Киевской области

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Полицейские заставили его выйти из автомобиля. На нарушителя составили админпротоколы по ч. 1 ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и ч.1 ст.126 (Управление без соответствующих документов).

Отметим, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего автомобилем – 0,2 промилле. Это легкая степень опьянения, которая не влияет на поведение человека. А у водителя внедорожника норма была превышена в 25 раз.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

Фото: Патрульная полиция Киевской области

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Ранее мы сообщали, что в центре Львова произошло ДТП с автомобилями Tesla и Porsche Cayenne. После аварии водитель первого авто исчез. Правоохранители выяснили, что женщина управляла автомобилем под действием наркотиков. Проверка в больнице показала, что 24-летняя девушка употребляла экстази (MDMA), метамфетамин и амфетамин.

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