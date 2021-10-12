Это надо увидеть! Астронавт сфотографировал Киев из космоса

Астронавт Тома Песке сфотографировал Киев из космоса/Коллаж: Сегодня
Французский астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сделал впечатляющие снимки с Международной космической станции, где недавно вырастили перец чили. На этот раз он сфотографировал столицу Украины — Киев.
Снимки астронавт опубликовал на своей странице в Twitter.
Киев с высоты
Международная космическая станция расположена на высоте 408 километров.
"Киев и прекрасные вихри реки вверх по течению", — прокомментировал снимки Тома Песке.
Астронавт вспомнил, как ранее уже фотографировал столицу Украины. Последний раз это было зимой, когда Днепр был покрыт льдом.
Другие снимки
Кроме фото Киева, Песке поделился кадрами полуострова Бретань, который расположен на северо-западе Франции.
Земля с высоты в 590 километров
Астронавты гражданской миссии Inspiration4 показали невероятное видео из капсулы Crew Dragon. Они впервые увидели Землю через куполообразное окно в космическом корабле.
На видео показано, как люк капсулы медленно поднимался под музыку из знаменитого фильма "Космической одиссеи 2001 года". Астронавты с нетерпением ожидали, когда же впервые увидят нашу планету из космоса. А потом их восторгу не было предела.
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